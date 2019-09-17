Сага о зловонии: «Apă-Canal» извинилось перед «Zernoff»

Представитель компании «Apă-Canal Chisinău» Аркадий Руснак официально извинился перед фирмой “Zernoff” .

Причина извинений – ранее распространенная информация о том, что эта фирма, производящая алкогольную продукцию, была обвинена в загрязнении реки Бык отходами производства.

Теперь же руководство АО «Apă-Canal Chisinău» опровергло эти сведения и обратилось ко всем жителям Кишинева и работникам различных промышленных, пищевых, винодельческих компаний, которые обладают информацией о нарушении правил утилизации промышленных отходов, прося, сообщать об этом в «Apă-Canal Chisinău» и в профильные органы, в том числе и в агентство по охране окружающей среды.

По данным «Apă-Canal Chisinău», в результате расследования при участии специалистов академии наук и результатов тестов из нескольких лабораторий, было установлено, что завод «Zernoff» не является источником загрязнения.

В сообщении отмечается, что расследование будет продолжено, и компания проведет ряд проверок других экономических агентов, с целью выявить источник загрязнения вод.

Ранее о непричастности завод «Zernoff» к нарушению экологического баланса заявлял доктор биологии Илья Тромбицкий.