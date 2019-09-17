Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" открылся в Молдове

В церемонии открытия международного телевизионного фестиваля приняли участие гости из стран СНГ и Балтии.

Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" открылся в понедельник в Молдове. Это мероприятие организовано Фондом "Академия Российского телевидения" под патронатом президента Республики Молдовы Игоря Додона.

В церемонии открытия приняли участие гости из России, Казахстана, Узбекистана, Эстонии и других стран СНГ и Балтии.

Президент фонда "Академия российского телевидения", кино- и телепродюссер Александр Акопов рассказал, что благодаря проведению в Молдове международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество", в стране развивается коммуникация и международные отношения.

Акопов отдельно остановился на том, как приняла Молдова иностранных гостей. "Мы не в первый раз в вашей гостеприимной стране. Мы знаем о молдавском гостеприимстве", - сказал он.

В этом году в рамках "ТЭФИ-Содружество" основное внимание уделено сериалам.

Как отметил Акопов, он гордится российской телевизионной индустрией. "Наши сериалы вполне удовлетворяют потребности телезрителей… Понимаем, что в каждой стране есть своя индустрия телеканалов, но в этом году сконцентрировались на этой теме", - сказал глава Фонда "Академия Российского телевидения".

Как отметили в оргкомитете фестиваля, изначально было получено свыше 70 работ, а в финал вышли 17 сериалов из 9 стран.

Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году - в год 20-летия образования СНГ. За все время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.

В рамках мероприятий фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения. Обмен мнениями, открытый творческий диалог – все это вызывает живой отклик участников. На торжественной церемонии закрытия подводятся итоги фестиваля, вручаются специальные награды.

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером в Молдове.