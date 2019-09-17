Вадим Аврам. Зачем покупать Apple у авторизированного реселлера?

Интервью с арт директором сети магазинов Enter и координатором работы с Apple Вадимом Аврам.

Вадим, добрый день. Вопрос со стороны поклонников «яблока». Продавцы техники часто козыряют: «Я авторизированный реселлер Apple». Ну и прекрасно. А что выигрываю я, как покупатель, от этого? Если напрячься и поискать, то почти всегда можно найти «айфон» или «мак» подешевле…

Допустим, вы уверены, что гаджет, который вы покупаете в Молдове или за границей не краденный и не подделка. Тогда первое, что вам нужно учитывать, что вы сможете получить гарантийный ремонт на территории Молдовы только, если вы купили гаджет на территории Молдовы у авторизированного реселлера.

То есть, если я купил «айфон» в Enter, то мне его отремонтируют по гарантии, а если у приятеля или привез аппарат из Берлина или Бостона, то вы его ремонтировать не будете?

Такова политика компании, не Enter, а самого Apple, в поддержку позиций своих авторизированных реселлеров. Поэтому любые проблемы гарантии (а она, не забудьте, действует два года), если вы купили гаджет не у авторизированного реселлера в Молдове, ложатся на вас. Будете отправлять телефон на ремонт в Берлин или Бостон.

Хорошо. Гарантийное обслуживание – это козырь. И оно может оправдать определенную дельту в цене. Какие еще видимые преимущества для покупателя обращаться к авторизированному реселлеру?

Если покупатель – фанат «яблока», то ему есть смысл отслеживать специальные «офферы», которые Apple выдает рынку через своих реселлеров. Например, прямо сейчас, в сентябре это особая цена на IPhone XR и MacBook Air 2019 года в сети магазинов Enter. Как правило, цена специальных предложений привлекательнее «серого» рынка. Плюс, не забывайте про гарантию и такие услуги, как покупка в рассрочку. Кстати, мелочь, которая всегда поможет вам понять, где куплен «мак». Если через авторизированного реселлера, то клавиатура будет с английскими и с русскими буквами, если у вас в руках «мак» только с английской клавиатурой, то он точно куплен не у молдавского дилера.

Enter – единственный авторизированный реселлер на рынке Молдовы?

Нет. Например, тот же Orange тоже имеет такой статус в отношении «айфонов». Но он, следуя своим интересам как мобильного оператора, «прошивает» их под себя, и вы не сможете пользоваться «айфоном», купленным в Orange, с карточкой другого оператора.

Тогда несколько вопросов уже из сферы «бизнес-любопытства». Как получают статус авторизированного реселлера? Как его получил, например, Enter?

Еще в 2017 году. Мы встретились с авторизированным дистрибьютором в Киеве, который отвечает, в том числе, и за регион Молдовы. Стартуют переговоры, конечно, с минимальной цифры закупок в квартал. Если вы готовы (а мы были готовы) то тогда включается долгая процедура.

Вы получает требования бренда к магазинам, стандарты. Цвета, материалы, как оформляется зона для Apple. Понятно, что есть и требование к расположению магазина, только центральные улицы с большим потоком людей. Но тут мы тоже сходу этому требованию отвечали.

А дальше?

А дальше все заполненные формы и фотографии магазинов, с учетом того, какая авторизация запрошена, она может быть только на «айфон», а может быть и на весь продуктовый ряд Apple, … В общем, вся эта документация отправляется в Купертино. Ждешь примерно год. И потом, при положительном решении, появляешься у них на сайте в списке авторизированных реселлеров региона.

Персонал готовится как-то дополнительно?

Конечно. Причем требование разбираться не только в самом гаджете, но во всей экосистеме Apple, то есть знать детали работы с Apple Store тоже обязательно.

Последний вопрос… Какая будет цена в Кишиневе на недавние премьеры Apple?

«Честная». Мы ее еще сами точно не знаем, но это не будет «отдайте нам 2500 евро и новинка ваша». Цены будут максимально приближены к европейским премьерным ценам.

Павел ЗИНГАН