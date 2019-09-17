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Общество
Владимир Плахотнюк пообещал взорвать Молдову новым сенсационным интервью
17.09.2019

Владимир Плахотнюк собирается дать сенсационное интервью, в котором раскроет имена партнеров по «российскому ландромату».

Об этом стало известно из информации, поступившей из Телеграм-канала «Молдавский вагон 65\66».

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, что в деле о «российском ландромате» через Молдову было отмыто не менее 70 миллиардов долларов США за период 2010-2014 годов.

Деньги из российских банков отмывались при помощи молдавских судов и финансовых учреждений. В преступной схеме использовались противозаконные судебные решения, которые выносились на основании уже имеющихся долгов.

Занимательно то, что весь этот период времени органы надзора и уголовного преследования, подчинявшиеся политическим элитам, сознательно игнорировали подозрительную деятельность.

Теперь же Владимир Плахотнюк решил дать интервью одному из западных СМИ под взрывным заголовком «Почему я не стал работать с Россией», планируя взорвать информационную бомбу.

Беглый олигарх грозится раскрыть имена российских чиновников – активных участников «российского ландромата», схемы отмывания денег, назвать банки, через которые эти схемы отмывания проводились, и куда осели миллиарды евро и долларов.

- Думаю, многие граждане России будут весьма и весьма удивлены. Но, одна хорошая новость есть. Вряд ли им уже удастся воспользоваться данными деньгами, – позлорадствовал экс-лидер ДПМ.

Состоится ли такое интервью и станет ли оно сенсацией, покажет время. Граждан Республики Молдова больше интересует, сколько преступлений совершил сам Влад Георгиевич в пору, когда чувствовал себя на вершине власти, и понесет ли он какое-нибудь наказание за это.

А про сенсации – в свое время Влад Филат тоже обещал грандиозные откровения во время интервью, но особо ничего нового он не сказал.


 
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