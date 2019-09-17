Андриан Канду: «Плахотнюк не боится возвращаться, просто он путешествует»

Бывший спикер парламента Андриан Канду все еще пытается выставить экс-лидера ДПМ в наилучшем свете.

Прошло три месяца с момента, когда Владимир Плахотнюк исчез с территории Республики Молдова, после того как Демпартия объявила о своем уходе из власти после продолжительных митингов у зданий важнейших учреждений страны.

На вопрос журналиста во время передачи «Черный ящик» на телеканале ТВ8 о том, где сейчас находится беглый олигарх Владимир Плахотнюк, экс-спикер Андриан Канду ответил, что у бывшего лидера ДПМ сейчас период переоценки и осмысления.

- Я думаю, что это была его большая ошибка, а также его команды, что мы не смогли убедить его принять другой формат общения. Это не нормально, когда лидер партии, который пришел в политическую жизнь, особенно лидер правящей партии, выступает перед камерами только на пресс-конференциях.

Теперь он с семьей. Каждому в жизни нужна возможность начать все сначала. Г-н Плахотнюк не боится возвращаться, но только ему решать, когда он вернется. Он сейчас путешествует по определенным местам, ищет перспективы и возможности, связанные с бизнесом, – ответил депутат ДПМ Андриан Канду.

Также речь зашла о Сергее Яралове, который находится на территории Соединенных Штатов Америки, согласно последней информации.

- Если я не ошибаюсь, он является гражданином США. Его семья долгое время живет в США, и я предполагаю, что он сейчас с семьей, – рассказал Канду.

А о Константине Ботнарь Канду сказал, что тот вернется на следующей неделе:

- Я общался с ним на прошлой неделе. Я так понял, что через неделю он вернется в Кишинев, - отметил Андриан Канду.

Ранее стало известно о предполагаемом сенсационном интервью Влада Плахотнюка одному из западных СМИ. Беглый олигарх попытается обелить себя, перекинув большую часть вины или всю вину по отмыванию огромных сумм денег с себя на российских участников «глобального ландромата».

Видимо, представители Демпартии решили «бить по всем фронтам», пытаясь обелить себя, политформирование и сбежавшего лидера партии.