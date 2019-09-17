Молдавский миллионер Габи Стати сделал своей возлюбленной подарок за 56 тысяч долларов

Нет, это не автомобиль и даже не квартира [фото]

Анастасии Фотаки, «Мисс Бикини Молдова — 2015», вчера, 16 сентября, отметила свой день рождения. Модели исполнилось 24 года.

Поздравлять красотку в социальных сетях друзья и приятели принялись еще глубокой ночью. Девушка старательно публиковала многочисленные поздравления в социальную сеть. Их было так много, что ненароком могло затеряться самое дорогое в прямом смысле этого слова поздравление от самого дорого человека. Речь естественно идет о возлюбленном миллионере Габи Стати.

Самый завидный жених Молдовы сделал своей девушке воистину подарок достойный миллионера — по обычаю презентовав охапку белых роз и браслет марки Cartier.

С подарком от любимогоФото: СОЦСЕТИ

Если название «безделушки» вам ни о чем не говорит, пожалуй, расшифрую. Браслет Cartier, который Анастасия получила в подарок, из белого золота с бриллиантами. Стоимость изделия от 28 до 56 тысяч долларов, в зависимости от размеров и количества бриллиантов.

Стоимость урашения

Стоимость украшения, которым похвасталась Анастасия доходит до 56 тысяч долларов.

ЛИДИЯ ТКАЧ