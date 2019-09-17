Молодой врач одним постом в Фэйсбуке поднял зарплату всем медикам Молдовы

Столичный доктор-психиатр Денис Доментий опубликовал в соцсетях свою справку о доходах, пообщался с министром здравоохранения и добился роста зарплаты, правда, небольшого и не сейчас – а лишь, когда утвердят бюджет.

О том, что врачи в Молдове получают унизительно низкие зарплаты, знают все. Однако не каждый решится бороться за свои права. Проблему низкой оплаты труда поднял врач-психиатр из Кишинева Денис Доментий. Он работает в Коммунитарном центре психического здоровья Рышкань, до этого в Костюженах, и в Институте эпилептологии. Он опубликовал на своей странице в Facebook справку о доходах и показал размер своей зарплаты. Его друзья стали массово делиться записью, однако спустя всего сутки пост был заблокирован.

Зато таким образом врач обратил внимание на наболевшую проблему и вступил в переписку с новым министром здравоохранения Аллой Немеренко.

«Дорогой коллега, я вступила в свою должность и получила в «наследство» все проблемы, накопившиеся за многие годы в отрасли. Вы думаете, кто-то не знает о размере зарплат в молдавской медицине? Или вы думаете, что можно взять волшебную палочку и все решить в два счета? Зарплаты и пенсии для меня находятся на первом плане», - написала врачу Алла Немеренко.

И, действительно, спустя какое-то время министр объявила о росте зарплат.

«Нехватка персонала является наиболее серьезной в отрасли, потому что больницы сталкиваются с огромной нехваткой врачей и их ассистентов. Для медицины характерно высочайшее профессиональное выгорание и переутомление, вызванное не только профессиональными аспектами, но и работой в ночных условиях», - пояснила министр.

Фиксированная надбавка за ночную работу - (с 22.00 до 6.00) является следующей (по состоянию на 1 октября 2019 г.):

Врачи

1) Реанимация

1000 лей - республиканский / муниципальный уровень и 700 лей - районный уровень

2) Хирургия

850 лей - республиканские / муниципальные больницы, которые обслуживают ночью

700 лей - республиканские / муниципальные больницы, которые не обслуживают чрезвычайные ситуации ночью

600 леев - бывшие уездные больницы и 500 леев - районные больницы

3) стационарные отделения

800 лей - республиканские / муниципальные больницы, которые обслуживают чрезвычайные ситуации ночью

650 лей - республиканские / муниципальные больницы, которые не обслуживают чрезвычайные ситуации ночью

550 лей - районный уровень

4) Скорая помощь - 800 лей

5) Все остальные профили - 500 лей

Медицинские помощники

1) реанимация

500 леев - республиканский / муниципальный уровень и 380 леев - районный уровень

2) Хирургия

450 лей - республиканские / муниципальные больницы, которые обслуживают чрезвычайные ситуации ночью

375 лей - республиканские / муниципальные больницы, которые не обслуживают чрезвычайные ситуации ночью

350 леев - бывшие уездные больницы и 325 леев - районные больницы

3) стационарные отделения

400 лей - республиканские / муниципальные больницы, которые обслуживают чрезвычайные ситуации ночью

350 лей - республиканские / муниципальные больницы, которые не обслуживают чрезвычайные ситуации ночью

325 лей - районный уровень

4) Скорая помощь - 500 леев

5) Все другие профили - 300 лей

Также установлена оплата за сестринский и другой персонал (250-150 леев).

«Я хочу, чтобы было понятно: мы не можем увеличить зарплаты всем и сразу. По 100-200 леев в месяц на каждого – это получается, на кофе и круассаны… И это почти ничего не значит. Но я знаю, что у нас все получится», - пояснила глава минздрава.

Случится ли обещанный рост зарплат – покажет время: еще надо найти деньги в бюджете на прибавку.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ