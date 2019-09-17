Молодой врач одним постом в Фэйсбуке поднял зарплату всем медикам Молдовы

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Здоровье
Столичный доктор-психиатр Денис Доментий опубликовал в соцсетях свою справку о доходах, пообщался с министром здравоохранения и добился роста зарплаты, правда, небольшого и не сейчас – а лишь, когда утвердят бюджет.
О том, что врачи в Молдове получают унизительно низкие зарплаты, знают все. Однако не каждый решится бороться за свои права. Проблему низкой оплаты труда поднял врач-психиатр из Кишинева Денис Доментий. Он работает в Коммунитарном центре психического здоровья Рышкань, до этого в Костюженах, и в Институте эпилептологии. Он опубликовал на своей странице в Facebook справку о доходах и показал размер своей зарплаты. Его друзья стали массово делиться записью, однако спустя всего сутки пост был заблокирован.
Зато таким образом врач обратил внимание на наболевшую проблему и вступил в переписку с новым министром здравоохранения Аллой Немеренко.
«Дорогой коллега, я вступила в свою должность и получила в «наследство» все проблемы, накопившиеся за многие годы в отрасли. Вы думаете, кто-то не знает о размере зарплат в молдавской медицине? Или вы думаете, что можно взять волшебную палочку и все решить в два счета? Зарплаты и пенсии для меня находятся на первом плане», - написала врачу Алла Немеренко.
И, действительно, спустя какое-то время министр объявила о росте зарплат.
«Нехватка персонала является наиболее серьезной в отрасли, потому что больницы сталкиваются с огромной нехваткой врачей и их ассистентов. Для медицины характерно высочайшее профессиональное выгорание и переутомление, вызванное не только профессиональными аспектами, но и работой в ночных условиях», - пояснила министр.
Фиксированная надбавка за ночную работу - (с 22.00 до 6.00) является следующей (по состоянию на 1 октября 2019 г.):
Врачи
1) Реанимация
1000 лей - республиканский / муниципальный уровень и 700 лей - районный уровень
2) Хирургия
850 лей - республиканские / муниципальные больницы, которые обслуживают ночью
700 лей - республиканские / муниципальные больницы, которые не обслуживают чрезвычайные ситуации ночью
600 леев - бывшие уездные больницы и 500 леев - районные больницы
3) стационарные отделения
800 лей - республиканские / муниципальные больницы, которые обслуживают чрезвычайные ситуации ночью
650 лей - республиканские / муниципальные больницы, которые не обслуживают чрезвычайные ситуации ночью
550 лей - районный уровень
4) Скорая помощь - 800 лей
5) Все остальные профили - 500 лей
Медицинские помощники
1) реанимация
500 леев - республиканский / муниципальный уровень и 380 леев - районный уровень
2) Хирургия
450 лей - республиканские / муниципальные больницы, которые обслуживают чрезвычайные ситуации ночью
375 лей - республиканские / муниципальные больницы, которые не обслуживают чрезвычайные ситуации ночью
350 леев - бывшие уездные больницы и 325 леев - районные больницы
3) стационарные отделения
400 лей - республиканские / муниципальные больницы, которые обслуживают чрезвычайные ситуации ночью
350 лей - республиканские / муниципальные больницы, которые не обслуживают чрезвычайные ситуации ночью
325 лей - районный уровень
4) Скорая помощь - 500 леев
5) Все другие профили - 300 лей
Также установлена оплата за сестринский и другой персонал (250-150 леев).
«Я хочу, чтобы было понятно: мы не можем увеличить зарплаты всем и сразу. По 100-200 леев в месяц на каждого – это получается, на кофе и круассаны… И это почти ничего не значит. Но я знаю, что у нас все получится», - пояснила глава минздрава.
Случится ли обещанный рост зарплат – покажет время: еще надо найти деньги в бюджете на прибавку.
РОМАН ВЛАДИМИРОВ
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