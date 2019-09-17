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Отголоски с Фейсбука после арестов...
17.09.2019

И.Т. пишет:

Глава российского агентства Спутник-Молдова Владимир Новосадюк задержан и дает показания. Уверен, что столь пристальное внимание господин Новосадюк заслужил не за русскую пропаганду агентства, не за продвижение интересов России в Молдове и даже не за измену Родины в пользу России.  Я первый, кто пойду защищать Новосадюка, в случае, если его обвиняют хоть по одному из этих пунктов. Говорю со всей уверенностью и ответственностью - ничего из вышеперечисленного Новосадюк и Сутник-Молдова не совершали. Политика Спутник-Молдова абсолютно и всецело устраивала антироссийский режим Плахотнюка и поэтому по своей сути не могла являться пропагандистско-пророссийским рупаром.

Зино Бондарь:

Владимир Новасадюк И Рита Борисовна - всегда занимались журналистикой. Их можно уважать за постоянство в своих взглядах, хотя... не все согласны с их мнением. Да, они поддерживали Шора на страницах Спутника, ну и что? Это их право. Их имена фигурируют в списке Кролл? И неужели они главные, кого надо было тут же арестовывать? Они ведь не сядут на свой JET и не улетят никуда. Зачем арестовывать? Свободу НОВОСАДЮКУ!!!

П.Г: Его не задержали. Был обыск в доме, но он на свободе.

V.P.:Плохо, что на свободе. Очень плохо!


 
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