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Санду – после изменения Закона о прокуратуре: Последуют жесткие действия
17.09.2019

Премьер-министр Майя Санду выступила с первыми комментариями,  после того как депутаты одобрили поправки к Закону о прокуратуре, предложенные Министерством юстиции. Майя Санду утверждает, что мы далеки от того момента, когда мы сможем вздохнуть спокойно, что у нас есть неподкупный генеральный прокурор, но то, что сделали депутаты, было первым шагом.

«Голосование в двух чтениях поправок к Закону о прокуратуре в предложенной правительством формуле показывает, что у нас есть смелость, аргументы и мотивация демонтировать, кирпичик за кирпичиком, систему, построенную Плахотнюком в системе правосудия. Конкурс ВСП был остановлен. Люди хотят реальных реформ, они ждут новых жестких действий, и сегодня мы предложили первую порции. Последуют и другие», – написала Майя Санду в Facebook.

Премьер-министр добавила, что Молдове нужны смелые люди, чтобы бороться против краж и схем, и обратилась с призывом к  потенциальным кандидатам на должность генерального прокурора: «Мы построили мост для прокурора-реформатора, смелого и честного прокурора. Но по нему в систему правосудия должны прийти цельные люди. Прошу вас участвовать в конкурсе на эту должность».


 
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