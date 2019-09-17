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RT опровергает факт задержания Владимира Новосадюка
17.09.2019

По данным телеграм-канала «RT на русском», ссылающегося на информацию Генпрокуратуры РМ, глава Sputnik Молдова Владимир Новосадюк не был задержан.

- Проводятся следственные действия. Ранее в пресс-службе Sputnik Молдавия заявили о задержании главы агентства, - говорится в сообщении ТГ-канала.

Во вторник утром в СМИ появилась информация о задержании Новосадюка. Стало известно, что в руках прокуроров оказался его личный архив видео и аудиозаписей, посредством которого Новосадюк фиксировал факты передачи взяток сотрудникам НЦБК, Генпрокуратуры, СИБ, КСТР и т.д.


 
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