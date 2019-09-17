Сделано. В Кишиневе приняты два регламента о животных

Муниципальный совет Кишинева во вторник принял Регламент по содержанию животных.

Также был принят и Регламент по отлову, транспортировке, учету и заботе о бездомных собаках и кошках, сообщил в соцсетях муниципальный советник от Партии социалистов Никита Цуркан.

– Содержание, отлов животных происходит на основе регламента принятого мунсоветом в 2001 году. В 2017 году была попытка принять новый регламент, но не получилось - всегда находилась недовольная сторона. Что касается нового проекта регламента, то он не идеален, но продуман и хорошо прописан для внесения в случае чего поправок, - отметил Цуркан.

По его словам, в первую очередь, нужно научить всех людей правильно обращаться с животными и разработать документ вместе с зоозащитниками и руководством ответственных муниципальных служб, чтобы каждое звено понимало за что отвечает.

– На сегодняшний день нет никакого контроля, учета, нет цифр и любой другой информации об исчезновении животных. Центр стерилизации обязан предоставлять прозрачную информацию, и правильным было бы вести строгий учет поступления собак, а также, сколько было стерилизовано. С новым регламентом все животные будут поставлены «на учет».

Он добавил, что Кишиневу нужен приют для бездомных животных, и сейчас прорабатывается несколько вариантов, самый реальный из которых – это бывшее здание МВД, где ранее был питомник для собак, в районе улицы Заводской. Цуркан отметил, что этому зданию требуются вложения, но это адекватная сумма, которую способен потянуть муниципий.

– Многие эксперты приводят в пример Германию, где нет проблем с бездомными животными. На содержание собак взимается налог. Годовая сумма, в зависимости от города, составляет 100-150 евро на первую собаку и 200-300 евро на последующие. Исключение составляют только "бойцовые" породы собак, налог на их содержание - порядка 615 евро. В Италии за выброшенную кошку или собаку могут привлечь к уголовной ответственности сроком на 1 год и к штрафу в размере 10 тыс. евро.

Говорят, что Прага - это рай для животных, где в парках можно встретить уток, лебедей, ежей, но не бездомных кошек и собак. А если их замечают на улице, отлавливают и отвозят в приют, где проверяют на наличие чипа с информацией о владельце. Если его нет, тогда животное остается в приюте, а его фото размещают в Интернете для поиска нового владельца. В Праге существует два муниципальных приюта, один - для собак, второй — для кошек и экзотических животных. Они содержатся на деньги города, - прокомментировал мунсоветник.