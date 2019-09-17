Виктор Боршевич: «Додон начисто переиграл Плахотнюка. Но есть проблема — Санду в шахматы не играет»

Представители США, России и ЕС объяснили Игорю Додону и Майе Санду, что они должны делать. Указания ими были выполнены с блеском и мужеством, считает доктор наук Виктор Боршевич, передает eNews.

В своем выступлении в рамках конференции, организованной eNews по итогам 100 дней правления, он также подчеркнул, что «совершенно не удивлён, что коалиция ПСРМ-ACUM продержалась эти сто дней».

«Я совершенно не удивлён, что коалиции ПСРМ-ACUM продержалась эти сто дней. Сначала Трамп уволил Плахотнюка и Порошенко за то, что во время предвыборной кампании в Америки они поддержали демократов. Затем представители США, России и ЕС объяснили Игорю Додону и Майе Санду, что они должны делать. Указания были выполнены с блеском и мужеством. Но что ждёт эту коалицию дальше?

Я думаю, что Игорь Додон, посредством изящного гамбита, начисто обыграл в политические шахматы Влада Плахотнюка. Но вот проблема: Майя Санду в шахматы не играет. Она играет в облавные шашки Го. Зато Андрей Нэстасе – явный «картёжник», любящий блефовать, но при этом весьма договороспособный.

Поэтому думаю, что у этой коалиции есть ещё задел на будущее», - сказал Боршевич.

Он также отметил, что наша маленькая действительно «может стать мостом между Востоком и Западом».

Виктор Боршевич: «Додон начисто переиграл Плахотнюка. Но есть проблема — Санду в шахматы не играет»

Представители США, России и ЕС объяснили Игорю Додону и Майе Санду, что они должны делать. Указания ими были выполнены с блеском и мужеством, считает доктор наук Виктор Боршевич, передает eNews.

В своем выступлении в рамках конференции, организованной eNews по итогам 100 дней правления, он также подчеркнул, что «совершенно не удивлён, что коалиция ПСРМ-ACUM продержалась эти сто дней».

«Я совершенно не удивлён, что коалиции ПСРМ-ACUM продержалась эти сто дней. Сначала Трамп уволил Плахотнюка и Порошенко за то, что во время предвыборной кампании в Америки они поддержали демократов. Затем представители США, России и ЕС объяснили Игорю Додону и Майе Санду, что они должны делать. Указания были выполнены с блеском и мужеством. Но что ждёт эту коалицию дальше?

Я думаю, что Игорь Додон, посредством изящного гамбита, начисто обыграл в политические шахматы Влада Плахотнюка. Но вот проблема: Майя Санду в шахматы не играет. Она играет в облавные шашки Го. Зато Андрей Нэстасе – явный «картёжник», любящий блефовать, но при этом весьма договороспособный.

Поэтому думаю, что у этой коалиции есть ещё задел на будущее», - сказал Боршевич.

Он также отметил, что наша маленькая действительно «может стать мостом между Востоком и Западом».