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“Вы знаете, что они ни в чем не виноваты”. Шор прокомментировал задержание Таубер и Апостоловой
17.09.2019

Лидер партии "Шор" Илан Шор, объявленный в международный розыск, считает невиновными своих коллег по партии Марину Таубер и Регину Апостолову, которых задержали вчера задержали сотрудники НЦБК. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

“Я неоднократно давал письменные показания о том, что все эти люди действовали исключительно по моим просьбам. Да, я пытался спасти банк, и я неоднократно об этом говорил. По закону, учитывая мои показания, вы не имеете права трогать этих людей”, — заявил Шор.

Кроме того, он несколько раз назвал Додона «трусом». Обращаясь к Гречаной, Шор отметил, что очень уважал ее, и что общее фото весело у него в кабинете.

Вчера парламентарии проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности с представителей партии “Шор” Марины Таубер и Регины Апостоловой. “За” выступили 56 депутатов. Представители фракции демократической партии призвали перенести голосование на другую дату, чтобы детальней разобраться в вопросе.

С трибуны Парламента врио генпрокурора Думитру Робу сообщил, что следствие располагает доказательствами причастности депутатов к банковскому мошенничеству. По словам прокурора, Таубер и Апостолова будучи акционерами одного из банков, входили в преступную группу под руководством Илана Шора.

Марина Таубер была задержана вчера вечером на въезде в Оргеев. Сторонники партии “Шор” пытались остановить сотрудников правоохранительных органов.Регину Апостолову задержали почти в то же время в парке “Иванос” в Оргееве.

15 августа парламент по запросу и. о. генпрокурора Думитру Робу лишил Илана Шора депутатского иммунитета.


 
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