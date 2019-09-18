Андриевский: Негатив вокруг новой власти смещается с Додона и ПСРМ на Санду и Нэстасе

За первые 100 дней правления новой власти не удалось собрать профессиональную и эффективную команду, способную начать реальную модернизацию Молдовы, а политики блока ACUM-ПСРМ больше занимаются пиаром, ощущая себя оппозицией, а не властью. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом "ИНФОТАГ" директор Института эффективной политики Виталий Андриевский.

По его мнению, "негатив вокруг новой власти, который в первые дни коалиции, в основном, был направлен против Игоря Додона и ПСРМ, постепенно переходит на Майю Санду и Андрея Нэстасе".

Андриевский уверен, что причина - не столько в умелой игре Додона и социалистов, "сколько в непрофессионализме и глупых амбициях лидеров партий ACUM".

"Заметно отсутствие ясной и продуманной экономической и социальной политики, которую премьер пытается заменить внешнеполитической активностью. Но она пока проносит мало результатов. Если не считать таковыми кредиты, за которые придётся рассчитываться долгие годы, и новые разговоры со стороны чиновников ЕС об "истории успеха в Молдове"", - считает эксперт.

В его понимании, не оправдались ожидания общества на прозрачность действий власти по неподкупности новых чиновников.

"Неясно, что стало с криминальными схемами, по которым ежемесячно утекало 400 млн. леев. Схемы вскрыты, но не понятно, куда стали уходить эти деньги. В бюджет они явно не поступают", - констатировал он.

"Практически провалилась система конкурсного отбора на различные должности. Победила "политическая целесообразность" и договорённости между членами коалиции. Не реализовалась и идея деполитизации различных органов. Особенно скандальна история с Конституционным судом", - заметил Андриевский.

Среди минусов, он назвал исключением работу Агентства публичных услуг.

"Прежняя власть многое сделала, чтобы отладить работу этого агентства, новая ничего не ломает и продолжает совершенствовать его деятельность", - полагает эксперт.

Он не исключил, что в ближайшее время власть начнет избавляться от тех, кто тянет ее рейтинг вниз.

"Это министр экономики Вадим Брынзан. Но после его ухода на очереди станет Майя Санду. Ей это не выгодно и она до последнего патрона будет защищать министра. К тому же, это ее личная кандидатура, ее протеже. Но сегодня вместе они тянут вниз не только правительство, не только ACUM, но и всю правящую коалицию", - пояснил эксперт.

Он констатировал отсутствие давления со стороны оппозиции.

"Оппозиция в лице ДПМ пока не консолидировалась, не настроилась на серьезную борьбу", - полагает директор института.

К позитивным моментам он отнес: разблокирование сотрудничества с ЕС; нормальные отношения с Россией; развитие торговли; шанс решить проблемы ликвидации (вывоза) боеприпасов из Приднестровья; удар по политически-криминальной системе Шора; взаимодействие с НАТО (президент и ПСРМ больше не протестуют).

"Общий вывод: пока результатов нет. Власть сохраняется, ей ничто не угрожает, но внутри нее происходят сложные процессы", - заключил Андриевский.