Шор – Додону: Ты поступил как террорист, взявший моих людей в заложники

В связи с задержанием депутатов Регины Апостоловой и Марины Таубер председатель политической партии Шор Илан Шор упрекнул президента Игоря Додона в том, что тот „поступил как трус, решив напасть на двух женщин”, передаёт IPN.

В видео-сообщении, опубликованном на Фейсбуке, Илан Шор заявил, что ни один из членов его команды не может быть задержан, учитывая его показания. „Я дал показания, в которых признал, что эти люди действовали исключительно по моей просьбе. Я пытался спасти банк”, - заявил Илан Шор.

„Ты поступил как террорист, взявший моих людей в заложники. Понимаю, что ты сделал это лишь ради собственного удовлетворения. Это не имеет ничего общего с законом. Потому что, учитывая мои показания, вы не имеете права трогать этих людей”, - обратился Илан Шор к президенту Игорю Додону.

Объявленный в розыск политик обратился и к лидеру ПСРМ Зинаиде Гречаный, упрекнув её в том, что она позволила Игорю Додону подобные действия, в том числе в отношении её бывшей коллеги Регины Апостоловой.

Илан Шор призывает граждан, включая членов своей партии, объединить усилия и защитить страну от диктатуры. „Блок ACUM и ПСРМ породили монстра, но мы его победим. Очень скоро ситуация изменится”, - заявил Шор.