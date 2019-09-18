В парке “Валя Морилор” после реконструкции открылась гранитная лестница

Гранитная лестница в парке «Валя Морилор» открылась сегодня после реконструкции. Работы продолжались более года и проводились при финансовой поддержке мэрии Бухареста.

Реконструкция началась в мае 2018 года и в рамках проекта был отремонтирован фундамент, боковые опоры и 232 ступени, а также четыре входа на лестницу и установлено светодиодное освещение.

Восстановление гранитной лестницы стало возможным благодаря гранту в размере около 920 тыс. евро, предоставленному властями Сектора №1 Бухареста. Вместе с тем, Кишиневский Муниципальный совет выделил 3,5 млн. леев. Еще 5 млн. леев были предоставлены из местного бюджета, сообщает moldpress.

На церемонии открытия лестницы присутствовал ряд официальных лиц, в том числе из Румынии. Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ заявил, что этот проект пополнил ряд многочисленных других проектов, реализованных в Молдове при поддержке Румынии.

«Отношения между Республикой Молдова и Румынией являются особенными, и основаны на общности языка, истории, культуры и традиций, а также на нашем партнерство на пути евроинтеграции Республики Молдова. Все, что мы делаем в Молдове, это для того, чтобы принести вам немного Европы», – отметил дипломат.

Ремонт начался в мае 2018 года, а закончился 31 июля 2019. За этот период был восстановлен фундамент лестницы, несущие стены всех 232 ступеней. Также были обустроены 4 дополнительных объездных пути к лестнице и установлены светодиодные фонари.