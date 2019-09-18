Чеботарь высказался за сохранение прежнего закона о прокуратуре, который “не допускал политического давления”

Депутат-демократ Владимир Чеботарь утверждает, что одним из доказательств эффективности прежнего закона о прокуратуре является то, что бывший генеральный прокурор Эдуард Харунжен выдержал период политического давления. Такое мнение экс-министр юстиции высказал в ходе ток-шоу Punctul pe Azi на телеканале TVR Moldova.

“Тот факт, что господин Харунжен смог выдержать длительный период политического давления, является доказательством того, что этот хороший закон”, – подчеркнул Чеботарь.

Он также повторил, что парламентская фракция ДПМ планирует обжаловать новый закон о прокуратуре в Конституционном суде.

Напомним, что накануне парламент утвердил во втором чтении поправки в закон о прокуратуре, которые предусматривают изменение механизма назначения генерального прокурора.

По инициативе министра юстиции Олеси Стамати из требований к кандидатам на эту должность исключили 5-летний опыт работы в прокуратуре и заменили его 10-летним опытом работы в качестве судьи, прокурора или адвоката.

Планирует создание дополнительного «фильтра» при отборе кандидатов. Претендентов на пост генерального прокурора будет выдвигать специальная комиссия, созданная на базе министерства юстиции. В нее, согласно проекту, должны войти бывший прокурор или бывший судья, эксперт в области права, член гражданского общества, психолог и человек из аппарата президента.

Высший совет прокуроров будет выбирать генерального прокурора из списка предложенного комиссией Минюста. Затем его кандидатура проходит одобрение президента.

По нынешним законодательным нормам, кандидатуру выбирает ВСП и утверждает президент.

Сейчас временно исполняет обязанности генерального прокурора РМ Думитру Робу, ранее заместитель генпрокурора Кишинева.