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Общество
“Прокурор будет требовать ареста на 30 суток”. Адвокат Таубер рассказал о подробностях дела
18.09.2019

Адвокат Юлиан Балан, защищающий интересы депутата партии "Шор" Марины Таубер, утверждает, что дело против его подзащитной завели еще в 2014 году, и в ходе обысков прокуроры искали документы и информацию о событиях пятилетней давности.

По словам Балана, Таубер задержали по уголовному делу, которое завели не в августе этого года, а в 2014 году на основании подозрений, предъявленных в связи с ее действиями, «якобы совершенными в том же 2014 году».

Балан утверждает, его клиентку задержали незаконно, поскольку оснований для ее задержания нет.

Защита также говорит, что не было никаких оснований для задержания Марины Таубер: «Нет никаких знаков к тому, что г-жа Таубер могла повлиять на обвинение или уклонится от расследования. Мы предполагаем на 99%, что сторона обвинения запросит ордер на арест на 30 дней», – заявил Балан.

Вчера парламентарии проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности с представителей партии “Шор” Марины Таубер и Регины Апостоловой. “За” выступили 56 депутатов. Представители фракции демократической партии призвали перенести голосование на другую дату, чтобы детальней разобраться в вопросе.

С трибуны Парламента врио генпрокурора Думитру Робу сообщил, что следствие располагает доказательствами причастности депутатов к банковскому мошенничеству. По словам прокурора, Таубер и Апостолова будучи акционерами одного из банков, входили в преступную группу под руководством Илана Шора.

Марина Таубер была задержана вчера вечером на въезде в Оргеев. Сторонники партии “Шор” пытались остановить сотрудников правоохранительных органов.


 
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