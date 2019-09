Экономика Новые данные о концессии аэропорта Кишинева: доклад представили в парламенте В парламентской следственной комиссии по проверке законности организации и проведения конкурсов о приватизации в Молдове представили отчет о концессии столичного аэропорта – депутаты считают, что вернуть воздушную гавань государству возможно. Контракт о концессии Международного аэропорта Кишинева должен считаться недействительным с самого начала. С таким заявлением выступил адвокат Эдуард Дигоре, представлявший соответствующий отчет на слушаниях в парламентской следственной комиссии по проверке законности организации и проведения конкурсов о приватизации в Молдове. "Мы проверили законность всего процесса и контракта о концессии. Он попадает под воздействие условия о недействительности по причине того, что нарушена императивная норма этого контракта", - сказал Дигоре депутатам. По его словам, в конкурсе участвовали всего две компании – "Внуково-Инвест" и союз юридических лиц Avia Invest, в которую входили три компании. Как пояснил Дигоре, согласно молдавскому законодательству, если в конкурсе участвует союз юридических лиц, то он должен быть официально зарегистрирован, однако этого сделано не было. "Не был зарегистрирован союз юридических лиц. Поэтому появляются подозрения в фиктивности присутствия двух других юрлиц", - сказал адвокат. Кроме того, как уточнил докладчик, за невыполнение одного из положений конкурса из него была исключена фирма "Внуково-Инвест", и победителем объявлена Avia Invest. Также, как заявил Дигоре, решение правительства говорит о сдаче в концессию активов аэропорта, а в контракте указаны уже активы и услуги. "То есть договор превышает положения решения кабмина", - сказал юрист. "Что касается периода после концессии, то была создана комиссия, которая должна была проанализировать выполнения условий договора. Комиссия собиралась раз в год и констатировала вещи на основе отчетов, представленных концессионером. Члены этой комиссии никогда не были на месте", - сказал докладчик. По его словам, мотивом для расторжения контракта могут быть - невыполнение контрактных обязательств или нарушение контрактных обязательств. "Концессионер не выполнил обязательства по первому пункту. Он должен был внести инвестиции из собственных средств… Мы выявили несколько мотивов для разрыва контракта и его недействительности. Самая большая потеря – суммы, которые государство могло получить. На первом этапе это могли быть 5 миллионов евро, а на втором – еще миллион", - сказал Дигоре. Правительство уже аннулировало все четыре прошлых решения о концессии, однако, по словам докладчика, они не имеют обратной силы, а могут сказаться в будущем. Проверка концессии Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом этого года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки. В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. Кроме того, в начале сентября правительство страны утвердило отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики намерены добиваться через суд, куда уже были направлены документы. Споры вокруг аэропорта NR Investments Ltd 28 августа завершила покупку кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% акций молдавской Avia Invest SRL, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева. NR Investments Ltd принадлежит Натаниэлю Филипу Ротшильду также известному как Нат. Это швейцарский финансист британского происхождения, представитель династии Ротшильдов. Он младший из четырех детей и единственный сын лорда Джейкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джеймса Данна, канадского финансиста и магната. Как у сына барона у него есть титул The Honourable. В правительстве Молдовы объявили, что кабмин не был проинформирован или проконсультирован о намерении NR Investments Ltd приобрести Komaksavia Airport Invest Ltd, обладающей 95% Avia Invest, а также о завершении процесса покупки. Более того, как отметили в пресс-службе правительства, премьер и министр экономики сообщили представителю NR Investments Ltd, что у контракта о концессии серьезные правовые проблемы, подчеркнув, что договор рассматривается на данный момент в прокуратуре. Президент Молдовы Игоря Додона, в свою очередь, заявлял, что он всегда выступал против решения предыдущего правительства о концессии аэропорта, так как материальный ущерб и риски национальной безопасности, связанные с этой схемой, огромны.

sputnik Наш канал в Telegram Количество просмотров: 56 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости