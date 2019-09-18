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Госсекретарь США Майкл Помпео назначил дату встречи Майе Санду
18.09.2019

Премьер-министр Майя Санду во главе правительственной делегации 18-19 сентября совершит первый официальный визит в США.

В среду, 18 сентября, глава правительства Молдовы Майя Санду проведет встречу с государственным секретарем Майком Помпео в Вашингтоне. В ходе диалога планируется обсудить «консолидацию стратегического диалога между РМ и США», сообщает infotag.md.

Как отметили в правительстве, повестка визита «включает ряд встреч с американскими чиновниками высокого ранга и представителями деловых кругов США», а также с «гражданами Молдовы, проживающими в Вашингтоне».

Помимо премьер министра в состав правительственной делегации также входят вице-премьер-министр, глава МВД Андрей Нэстасе, министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску, министр финансов Наталья Гаврилицэ, советники премьер-министра Владислав Кульминский и Виктория Роша.

Ранее запланированный на начало сентября официальный визит в США молдавского премьера Майи Санду и членов правительства был внезапно отменен накануне отъезда молдавской делегации. В качестве причины названы изменения в повестке дня Госсекретаря Майка Помпео.

Любопытно, что новой датой, «подходящей для обеих сторон», оказались именно эти дни – 18-19 сентября, если участь, что 19 сентября в Кишиневе пройдет первое за три последних года заседание молдо-российской межправительственной комиссии, для участия в котором в республику прибудут высокопоставленные чиновники из РФ.


 
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