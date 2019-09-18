Внимание! Список тех, кто в ближайшее время будет задержан в Молдове по «краже миллиарда»

Пока задержаны только двое из него – Марина Таубер и Регина Апостолова, а Владимир Новосадюк отпущен под подписку о невыезде [фото списка]

В Молдове продолжаются следственные действия по краже миллиарда и не только. Напомним, что вчера были задержаны депутаты парламента от Партии Шор Марина Таубер и Регина Апостолова, с которых предварительно была снята неприкосновенность. Первая сейчас находится в следственном изоляторе Национального антикоррупционного центра Молдовы, а вторая в данный момент находится с инсультом в больнице (возле ее палаты дежурят офицеры.

Сегодня утром стало известно о задержании генерального директора агентства Спутник-Молдова Владимира Новосадюка. В руках прокуроров оказался его личный архив видео и аудиозаписей, посредством Новосадюк фиксировал факты передачи взяток сотрудникам НЦБК, Генпрокуратуры, СИБ, КСТР и т.д. При обыске у Новосадюка обнаружили «черную кассу», где указано, какие суммы от представителей и структур Илана Шора глава Sputnik в Молдове получил в качестве оплаты за приглашение в эфиры и публикацию мнений «политологов» и «экспертов», поддерживавших Демпартию. Позже Генпрокуратура Молдовы сообщила, что Владимир Новосадюк не был задержан, но проводились следственные действия.

Однако, как выясняется, это еще не все, кому грозит задержание в ближайшие дни. Лидер Нашей партии Ренато Усатый опубликовал полный список из 13 человек, за которыми могут прийти в любой момент. Насколько он актуален и точен – посмотрим, но три человек из него уже задержаны.

В списке, который обнародовал Усатый, 13 человек.

ПАВЕЛ МУНТЯН