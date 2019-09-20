Кишинев и Москва обсуждают правовой статус Приднестровья

Кишинев и Москва обсуждают особый правовой статус Приднестровья. Вице-премьер по реинтеграции Василий Шова рассмотрел этот вопрос с представителем России в приднестровском урегулировании Сергеем Губаревым. Встреча высокопоставленных чиновников прошла в Кишиневе. Шова отметил, что вопрос юридического статуса приднестровского региона будет вынесен на обсуждение в формате 5+2.

По словам Шовы, до недавнего времени работавшего советником Игоря Додона, этот статус должен основываться на принципе суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Недавно в интервью немецкому новостному каналу президент Молдовы заявил, что Левобережье может получить статус "очень широкой автономии". Документ пока не представлен парламенту и правительству, хотя ранее Додон обещал озвучить свое видение партнерам по правящей коалиции.

Позже глава государства признал, что они пока не готовы обсуждать этот вопрос и перенес его рассмотрение на следующий год. И премьер-Майя Санду отметила, что сейчас не самый подходящий момент для его обсуждения.

Юристы и политические аналитики считают, что наделение Приднестровья широкой автономией, о которой говорит президент страны, является завуалированным намерением внедрить план Козака по федерализации Молдовы.

В сентябре Игорь Додон примет участие в Генеральной ассамблее ООН, где выступит с речью. С трибуны ООН он может озвучить и политическое решение приднестровского конфликта. На своей странице в фейсбуке глава государства признал, что во время недавнего визита в Москву проинформировал президента России Путина и вице-премьера Дмитрия Козака о приоритетах внешней политики Молдовы.

Обозреватель Николае Негру считает, что Додон может заявить в ООН о необходимости сохранения российских войск на территории страны до тех пор, пока не будет найдено политическое решение приднестровской проблемы. Фактически это отменит резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о безоговорочном выводе иностранных войск с территории Молдовы, принятую в 2018.