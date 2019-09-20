Нэстасе рассказал о том, что американское FBI окажет поддержку Молдове в расследовании “кражи миллиарда”

Вице-премьер и министр внутренних дел Андрей Настасе обратился к Федеральному бюро расследований (ФБР) США с просьбой помочь в расследовании преступлений в банковской системе Молдовы, таких как “кража миллиарда” и схем по отмыванию денег.

«Во время моего визита в Соединенные Штаты, я встретился со старшими должностными лицами ФБР и передал письмо, в котором попросил американских партнеров оказать нам полную поддержку в поиске и привлечении к ответственности в Молдове всех тех, кто совершили эти преступления, начиная с Плахотнюка и Шора, и всех их сообщников. Нас заверили в том, что ФБР окажет нам полную поддержку, с тем чтобы в нашей стране наконец-то можно было добиться справедливости», – сообщил Андрей Настасе на своей странице в социальной сети.

18-19 сентября правительственная делегация из РМ, в главе с премьер-министром Майей Санду совершает официальный визит в США. В состав молдавской делегации министр внутренних дел Андрей Нэстасе, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, министр финансов Наталья Гаврилица, советник премьера по внешней политике Владислав Кульминский, а также советник по безопасности и обороне Виктория Рошка.

“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций.

В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15 процентами ВВП страны. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся.