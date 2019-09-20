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Политика
Ренато Усатый вновь баллотируется в мэры Бельц
18.09.2019

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Бельц.

Как сообщает СП представители формирования подали документы в Окружной избирательный совет Бельц для регистрации кандидатов в примары и муниципальные советники.

Ренато Усатый был мэром Бельц в 2015—2018 годах. В сентябре 2016-го он покинул страну из-за угрозы ареста по возбуждённым на него уголовным делам. После этого он оставался градоначальником. И. о. мэра стал его соратник Николай Григоришин.

В июне этого года, после смены власти, Ренато Усатый вернулся в Молдову. Он заявил, что станет помогать Николаю Григоришину в качестве советника примара. Сообщалось также, что он возглавит список «Нашей Партии» на выборах в муниципальный Совет.


 
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