Ренато Усатый вновь баллотируется в мэры Бельц

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Бельц.

Как сообщает СП представители формирования подали документы в Окружной избирательный совет Бельц для регистрации кандидатов в примары и муниципальные советники.

Ренато Усатый был мэром Бельц в 2015—2018 годах. В сентябре 2016-го он покинул страну из-за угрозы ареста по возбуждённым на него уголовным делам. После этого он оставался градоначальником. И. о. мэра стал его соратник Николай Григоришин.

В июне этого года, после смены власти, Ренато Усатый вернулся в Молдову. Он заявил, что станет помогать Николаю Григоришину в качестве советника примара. Сообщалось также, что он возглавит список «Нашей Партии» на выборах в муниципальный Совет.