Семья из села Бутучены обещает 500 евро тому, кто найдет их собаку

За достоверную информацию о местонахождении пропавшей собаки обещана большая награда. В Бутученах год назад пропал домашний питомец, и хозяева заплатят 500 евро за помощь в его обнаружении. Хозяева собаки разместили объявление в соцсетях.

Особенно они рассчитывают на помощь сотрудников ветеринарных клиник, Агентства Moldsilva и жителей страны, преимущественно из населенных пунктов Оргеев, Резина и Криуляны, где наиболее высока вероятность найти пропавших животных, сообщает портал noi.md.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении собак, просят позвонить по следующим контактным номерам: 069038525, 079400233, 068505544.

Anna Doga в субботу