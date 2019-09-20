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Семья
Семья из села Бутучены обещает 500 евро тому, кто найдет их собаку
18.09.2019

За достоверную информацию о местонахождении пропавшей собаки обещана большая награда. В Бутученах год назад пропал домашний питомец, и хозяева заплатят 500 евро за помощь в его обнаружении. Хозяева собаки разместили объявление в соцсетях.

Особенно они рассчитывают на помощь сотрудников ветеринарных клиник, Агентства Moldsilva и жителей страны, преимущественно из населенных пунктов Оргеев, Резина и Криуляны, где наиболее высока вероятность найти пропавших животных, сообщает портал noi.md.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении собак, просят позвонить по следующим контактным номерам: 069038525, 079400233, 068505544.

Anna Doga
в субботу

Скоро год!!! После, снова зима...

❗️❗️❗️Помогите найти и вернуть Яссю!! ❗️❗️❗️

Мы все еще не теряем надежды!

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На изображении может находиться: собака
На изображении может находиться: собака и на улице
На изображении может находиться: один или несколько человек, на улице и природа

 
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