Стал известен план мероприятий Дмитрия Козака в Молдове

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В Кишиневе едет Дмитрий Козак.
Вице-премьер, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с нашей страной Дмитрий Козак посетит Молдову 20-21 сентября.
Козак встретится президентом страны Игорем Додоном и премьер-министром Майей Санду. Об этом рассказал представитель российского вице-премьера Илья Джус.
"Запланированы встречи с президентом Республики Молдова Игорем Додоном и премьер-министром Майей Санду", - сказал Джус.
В пятницу Козак выступит на пленарном заседании молдавско-российского экономического форума, сообщает Sputnik.
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