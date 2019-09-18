Главная Стал известен план мероприятий Дмитрия Козака в Молдове В Кишиневе едет Дмитрий Козак. Вице-премьер, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с нашей страной Дмитрий Козак посетит Молдову 20-21 сентября. Козак встретится президентом страны Игорем Додоном и премьер-министром Майей Санду. Об этом рассказал представитель российского вице-премьера Илья Джус. "Запланированы встречи с президентом Республики Молдова Игорем Додоном и премьер-министром Майей Санду", - сказал Джус. В пятницу Козак выступит на пленарном заседании молдавско-российского экономического форума, сообщает Sputnik.

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