Общественный активист поругался с водителем троллейбуса из-за лампочек

Водитель, общественный активист и кондуктор троллейбуса поспорили о порядке эксплуатации имущества.

В паблике Facebook RTEC, coruptie si incompetenta появилась публикация о том, как троллейбус разъезжает по Кишиневу с включенными неоновыми лампами в салоне в дневное время, когда такой необходимости нет.

- Водитель троллейбуса 2415 пытается успокоить взволнованного пассажира, который возмущен включенными лампами в салоне троллейбуса в дневное время. На замечания и просьбы пассажира выключить свет водитель не реагирует, как не отреагировала и кондуктор.

Отметим, что пассажир прав - осветительные приборы на базе неонового освещения имеют ограниченный срок эксплуатации. Во многих троллейбусах салоны освещаются LED приборами, которые дают мало освещения, - говорится в публикации RTEC.

Публикация сопровождается видеозаписью, которая была сделана обеспокоенным пассажиром.

Отметим, что человек за кадром говорит голосом, похожим на голос общественного деятеля Алексея Димитрова.