Общественный активист поругался с водителем троллейбуса из-за лампочек

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Общество
Водитель, общественный активист и кондуктор троллейбуса поспорили о порядке эксплуатации имущества.
В паблике Facebook RTEC, coruptie si incompetenta появилась публикация о том, как троллейбус разъезжает по Кишиневу с включенными неоновыми лампами в салоне в дневное время, когда такой необходимости нет.
- Водитель троллейбуса 2415 пытается успокоить взволнованного пассажира, который возмущен включенными лампами в салоне троллейбуса в дневное время. На замечания и просьбы пассажира выключить свет водитель не реагирует, как не отреагировала и кондуктор.
Отметим, что пассажир прав - осветительные приборы на базе неонового освещения имеют ограниченный срок эксплуатации. Во многих троллейбусах салоны освещаются LED приборами, которые дают мало освещения, - говорится в публикации RTEC.
Публикация сопровождается видеозаписью, которая была сделана обеспокоенным пассажиром.
Отметим, что человек за кадром говорит голосом, похожим на голос общественного деятеля Алексея Димитрова.
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