Мунтяну: представители владельцев “Air Moldova” находятся за пределами республики Молдова

Представители компаний, владеющих “Air Moldova”, не приняли участие в заседании комиссии по расследованию случаев приватизации, так как покинули территорию Республики Молдова. Об этом рассказал председатель комиссии Игорь Мунтяну.

Депутаты планировали заслушать управляющих компаний «Civil Aviation Group» и «Blue Air», которые приобрели контрольный пакет акций «Air Moldova» у государства в октября 2018 года. Председатель комиссии по расследованию Игорь Мунтяну ранее отмечал, что письма, отправленные комиссией на юридические адреса компаний, вернулись отправителям, что может означать смену адресов штаб-квартир без уведомления Министерства экономики.

Комиссия затребовала участия министерства внутренних дел после того, как представители Civil Aviation Group и Blue Air не явились на слушания.

Согласно данным, предоставленным МВД, директор компании «Civil Aviation Group» Дзинтерс Померс покинул территорию Республики Молдова 12 сентября, а директор «Blue Air» Оана Петреску не была в Республике Молдова с осени 2016 года.

«Этим письмом МВД подтверждает, что данные люди не будут присутствовать на слушаниях. Я думаю, что и без этих свидетелей рабочая группа проделала необычайную работу», — сказал вчера депутат Игорь Мунтяну, представляя предварительные отчеты о концессии Кишиневского международного аэропорта и приватизации компании «Air Moldova».

Относительно приватизации компании «Air Moldova» рабочая группа установила, что имело место плохое управление компанией, целью которого было создание искусственной задолженности, проведение процедуры банкротства и вывод государственной компании на приватизацию. Как отметили докладчики, после приватизации долги компании «Air Moldova» не были погашены, а цель приватизации не была достигнута. Кроме того, были выявлены нарушения процедуры приватизации.

Что касается аэропорта, то эксперты представили ряд аргументов, которые могли бы стать основой расторжения концессионного договора аэропорта и перечислили ряд нарушений, допущенных представителями государства при организации конкурса и утверждении победителем компании «Avia Invest».

Парламентарии предоставили первые результаты расследования о законности концессии Кишиневского международного аэропорта и приватизации компании “Air Moldova”. По мнению комиссии, принятие этих двух предварительных отчетов позволит позднее представить на пленарном заседании парламента итоговый отчет о проделанной работе, с указанием всего процесса заключения договора концессии аэропорта и приватизации национального авиаперевозчика.

9 сентября в компании Air Moldova был назначен новый директор, Александр Чебан. Нынешний менеджер более 20 лет работает в финансово-банковской сфере, присоединился к команде Air Moldova в 2018 году в качестве финансового директора.

В июле была создана специальная комиссия парламента, которая взяла на себя расследование проведения конкурсов по приватизации всех государственных предприятий за период с 2013 года по настоящее время. В том же месяце парламент Молдовы принял решение ввести мораторий на приватизацию и сдачу в концессию предприятий из государственного имущества.

В октябре 2018 года произошла приватизация национального авиаперевозчика “Air Moldova”. Новым владельцем стала молдавская компания Civil Aviation Group, стоимость купли-продажи составила 1,2 млрд леев. Собственник заявил, что погасит долги Air Moldova в сумме 50 млн леев.

Civil Aviation Group была основана в августе 2018 года группой инвесторов. Основная доля в новой компании принадлежала румынской Blue Air (49%) и по (25,5%) акций, получили два гражданина Республики Молдова, совладельцы авиакомпании AMS Airlines Air Charter (Грузия) и финансовый эксперт, глава одной из американских консалтинговых компаний.

По контракту, новый собственник обязался развивать инфраструктуру компании «Air Moldova», расширять сеть авиамаршрутов, увеличивать поток пассажиров на основных направлениях, модернизировать и увеличить число самолетов, экипажей и др.

Ранее глава парламентской комиссии заявлял, что инвесторы, купившие “Air Moldova”, не погасили долги компании в размере 1,3 млрд леев, как было указано в договоре, и не вернули государству 40 млн леев, которые были предоставлены в качестве госпомощи “Air Moldova” незадолго до приватизации.