Михаил Хазин: Молдова стала полигоном для отработки деолигархизации правящих режимов в Восточной Европе

В ходе прошедшей в Кишиневе конференции по итогам 100 дней правящей коалиции российский экономист, политолог Михаил Хазин не исключил, что Молдова рассматривается основными геополитическими игроками, как некий полигон, где отрабатывается деолигархизация режимов, выстроенных в 90-е годы после распада СССР, сообщает eNews.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном комментарии для eNews, отвечая на вопросы, может ли наша страна стать мостом между Востоком и Западом и надолго ли сохранится совпадение точек зрения геополитических игроков по Молдове?

«В этом случае, если с Молдавией получится, то следующим вариантом скорее всего будет Украина, уж с ней нужно что-то делать. Ну, а по мере распада Евросоюза, то же коснется и прибалтийских республик и, возможно, некоторых стран Восточной Европы. Без дотаций Брюсселя они существовать не смогут».

Поясняя, о какой «новой модели развития» он говорил в своем выступлении на конференции, отмечая, что у Молдовы есть уникальный шанс ее предъявить, Хазин обратил внимание, что «та модель, которую предлагал Евросоюз, больше работать не будет, потому что экономическая модель, на которой построен Евросоюз — либеральная, — умерла».

«Она умерла по той банальной причине, что та финансово-экономическая схема, которая лежала в ее основе, больше не генерирует добавленную стоимость. Она была ограничена во времени, она закончилась. Нужна новая модель. Но проблема состоит в том, что, чем больше и сильнее страна была в экономическом плане, тем сильнее в ней были либеральные элиты. Тем более жестко они давят любую оппозицию. Это очень хорошо видно по России, в которой нелиберальных институтов не осталось. Это хорошо видно по Евросоюзу, где их практически не осталось. В Соединенных Штатах та же картина. То есть, новую экономическую модель никто предъявить не может. Я совершенно не предлагаю Молдавии придумывать новую экономическую модель. Речь идет о другом. Молдавия может сказать вслух то, что никто сказать не может»,– сказал Михаил Хазин.

«Сказать в слух», по словам Хазина, Молдова может «что угодно» — например, «о том, как должна быть выстроена система отношений и в Восточной Европе, и в Европе в целом. «Кто предложит эту идею, кто ее придумает — это не важно. Может и не из Молдавии человек. А Молдавия может эту идею высказать и вынести ее на уровень межгосударственный. То, что многие не могут сделать в силу тех ограничений, которые существуют. Но для этого нужно максимальным образом, так сказать, пошерстить поле возможностей, организовать пару-тройку конференций, обсудить, и после этого принять некие решения»,– добавил эксперт.

По его мнению, «Молдавия в ближайшие десятилетия получит право голоса значительно более сильное, чем то, на что она имеет право в соответствии со своей экономикой, со своим геополитическим статусом. Вот Украина, напомню, в 91-92 годах по ВВП была сравнима с Германией. И куда она упала? Теоретически Молдавия может попытаться аналогичную ситуацию проделать в противоположном направлении».

Напомним, в понедельник, 16 сентября состоялась организованная информационно-аналитическим порталом eNews научно-практическая конференция «100 дней коалиции ПСРМ-ACUM – успехи и проблемы. Молдова – мост между Востоком и Западом».

В конференции приняли участие авторитетные эксперты из Республики Молдова, а также из-за рубежа.