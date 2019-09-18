Владимир Боля: «Пока в Молдове не решена проблема бедности, о геополитике следует забыть» (видео)

Только слабые политики предпочитают персонально критиковать своих оппонентов вместо того, чтобы искать точки соприкосновения в решении конкретных проблем, считает депутат парламента от блока ACUM Владимир Боля, сообщает eNews.

Такое мнение депутат высказал в эксклюзивном интервью корреспонденту eNews, после окончания научно-практической конференции по итогам 100 дней правления нынешней коалиции в Молдове, в которой он смог принять участие, несмотря на насыщенную повестку дня работы парламента.

— В парламенте подписано новое соглашение внутри коалиции ПСРМ-ACUM. Несколько ранее ваши коллеги говорили о необходимости некоего «пакта о ненападении». Могут ли такие шаги реально укрепить коалицию?

Безусловно. Когда мы говорим о «пакте о ненападении», то, конечно, имеем ввиду уже стартовавшую предвыборную кампанию по местным выборам. Мы считаем, что из уважения к избирателю – неважно, каких он придерживается взглядов – мы обязаны выйти с конструктивными программами развития городов и сёл. Кандидаты должны говорить не о геополитике, а именно о развитии. И конечно, такой подход подразумевает отсутствие личных атак кандидатов друг на друга. Я убеждён, что только слабые политики предпочитают персонально критиковать своих оппонентов вместо того, чтобы искать точки соприкосновения в решении конкретных проблем. И в этом смысле, думаю, «пакт о ненападении» будет весьма полезен.

— Есть мнение, что досрочные парламентские выборы станут чувствительным ударом для страны. Значит ли это, что коалицию следует сохранить любой ценой?

Любую коалицию следует сохранять, пока она работает на пользу стране, действует в интересах гражданского общества. Я считаю, что пока коалиция ПСРМ- ACUM работает на благо молдавского государства, а значит, её необходимо сохранить. Однако, если эта коалиция окажется неспособной видоизменяться в соответствии с требованиями конкретной ситуации в стране и обществе, то необходимость в ней может отпасть сама собой.

— Что, на ваш взгляд может стать таким непреодолимым камнем преткновения для ПСРМ- ACUM?

Какие-нибудь откровенные геополитические противоречия, которые нынешней Молдове абсолютно не нужны и могут только навредить. Но в данный момент я такой опасности не вижу. Страна и без того находится сейчас в таком глубоком экономическом кризисе, что мы просто не можем себе позволить разговоры о всяких надуманных проблемах. Считаю, что граждане страны, зарабатывающие в месяц меньше 6800 леев, живут за чертой бедности. А таких в республике сегодня, к сожалению, огромное число. И пока не решена эта главная проблема, всякие разговоры о геополитике следует отложить.

— Лично для вас, депутата парламента, конференция eNews была в чём-нибудь полезна?

Очень полезна. Нам удалось продуктивно пообщаться, подискутировать с сильными экономистами, общественными деятелями, которых я искренне уважаю. Это очень неравнодушные люди, по-настоящему обеспокоенные будущим своей страны. Такие встречи всегда интересны и помогают понять, на каком этапе развития находишься ты сам, как политик. С удовольствием поучаствую в подобном мероприятии в следующий раз.

Напомним, в понедельник, 16 сентября состоялась организованная информационно-аналитическим порталом eNews научно-практическая конференция «100 дней коалиции ПСРМ-ACUM – успехи и проблемы. Молдова – мост между Востоком и Западом».

В конференции приняли участие авторитетные эксперты из Республики Молдова, а также из-за рубежа.