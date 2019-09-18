«Эффект Болтона»- госсекретарь США сбежал от молдаван

Похоже, высокопоставленный американский чиновник не хочет, чтобы с ним повторилась история с увольнением советника по безопасности Трампа.

Интересно девки пляшут. Премьер-министр Майя Санду 18-19 сентября совершает визит в США. Какой визит? В одних сообщениях говорится - рабочий, в других - официальный. Между тем, между этими двумя статусами визитов ох какая большая разница. С кем будет встречаться премьер-министр. Было вскользь сообщено, что запланирована встреча на самом высоком уровне с государственным секретарём США Майком Помпео.

Но, согласно сообщениям СМИ США, на что очень своевременно обратил внимание уважаемый профессор Г.Костандаки в период 17-20 сентября М.Помпео не будет в США, так как он будет занят проблемами, возникшими в Саудовской Аравии.

Советник президента Д.Трампа Болтон уже потерял свою позицию. Так с кем будет встречаться наш премьер? С так называемой диаспорой? Рекрутировать нам новых спасителей? Или решит вспомнить спокойные дни и прогуляться по коридорам центрального офиса Всемирного банка? Но не слишком ли дорогое удовольствие для страны, если премьер с командой совершает такие дорогостоящие вояжи ради чего?

Увидев, что случилось с Джоном Болтоном после встречи с Майей, Помпео на всякий случай решил избежать встречи и рвануть к арабам. Там спокойней, во всяком случае для карьеры

Ребус, кроссворд.

Кстати, это уже не первый раз, когда встреча Санду и Помпео не смогли встретиться. Первый раз был в конце августа-начале сентября.

АЛЕКСАНДР МУРАВСКИЙ