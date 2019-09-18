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Свержение Плахотнюка - еще не конец
18.09.2019

Сегодня  из ряда СМИ звучат  идеи, что  Молдова рассматривается основными геополитическими игроками, как некий полигон, где отрабатывается деолигархизация режимов, выстроенных в 90-е годы после распада СССР. 

В Молдове действительно произошла победа в противостоянии, которое было создано искусственно демократами - партией олигарха Плахотнюка, которые не хотели отдавать власть. Это противостояние закончилось освобождением правительственных учреждений, снятием блокады с госучреждений, и это победа.

Уникальность произошедшего в том, что США, Россия и ЕС были едины в своем решении - сменить режим Плахотнюка.

К сожалению, смена режима не является завершающим этапом на пути к процветающему государству. Необходимо выстроить отношения со всеми странами (без исключения), основанные на уважении и взаимопонимании. 

Действия прежних властей, декларировавших ориентацию на ЕС и демонстративно сторонившихся России, не приблизили страну к Евросоюзу, а, наоборот, отдалили. Напротив, новое молдавское правительство во главе с Майей Санду не стало повторять ошибки предшественников - отстраняться от открытого диалога и подменять живую дискуссию геополитическими лозунгами. 

Есть надежда, что у нового правительство свежий взгляд, и его курс на евроинтеграцию не подразумевает табу на отношения с Россией. Даже в ЕС, куда стремится Кишинев, диалогом и сотрудничеством с Москвой не пренебрегают, хотя в отношениях России и Евросоюза хватает сложностей. 

Екатерина Бородина


 
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