Одобрен законопроект о деоффшоризации

Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам одобрила в среду к первому чтению законодательные поправки, направленные на деоффшоризацию Молдовы.

Как передает "ИНФОТАГ", согласно предложенным изменениям, юридическим лицам из оффшорных зон запрещается участвовать в приватизации, государственно-частном партнерстве, государственных закупках и концессиях.

"Закон о деоффшоризации направлен на изменение национальной законодательной базы с целью обеспечения эффективного и всестороннего выполнения обязательств Молдовы в области борьбы с отмыванием денег, которые предусмотрены в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом", - сказано в пояснительной записке к документу.

Председатель комиссии Игорь Мунтяну сообщил, что, согласно исследованию Global Financial Integrity, ежегодно в Молдове потоки незаконных денежных средств и капитала достигают порядка $1,2 млрд.

Законопроект предусматривает, что правительство должно разработать методологию определения юрисдикций, которые не соответствуют международным стандартам прозрачности, и составить их список.