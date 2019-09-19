Президент обсудил с генсеком ОБСЕ ее участие в утилизации боеприпасов в Приднестровье

Президент Игорь Додон в среду встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, находящимся с визитом в Молдове. Как передает "ИНФОТАГ", президент отметил в социальных сетях, что "в ходе беседы рассмотрен ряд вопросов, касающихся внутреннего процесса укрепления демократии, урегулирования приднестровской проблемы, а также помощи ОБСЕ в вывозе и утилизации российских боеприпасов из Приднестровья".

"ОБСЕ в качестве посредника является ключевым партнером РМ в решении приднестровской проблемы, а также в оказании необходимой помощи и экспертизы в вопросах, касающихся прав человека, правового государства и гражданского общества", - отметил Додон.

Он "высоко оценил обязательство Словакии, председательствующей в этом году в ОБСЕ, выделить в качестве приоритетов: предотвращение, посредничество и снижение напряженности в зонах "замороженных конфликтов",. Додон "выразил благодарность за готовность организовать в октябре встречу участников переговорного процесса в формате 5+2".

"Рассказал о политике "малых шагов" и достигнутом прогрессе по 6 пунктам из пакета "8 пунктов", предложенных администрацией президента в 2017 г., и Берлинского протокола, подписанного в 2016 г. Существенным успехом в данной сфере можно считать и тот факт, что с 16 сентября молдавские чиновники могут свободно посещать приднестровский регион в частных целях. Оценил инициативу российской стороны о начале процесса утилизации боеприпасов со складов в Колбасне как своевременную, и подчеркнул, что она является хорошим шагом на пути политического урегулирования приднестровского вопроса", - сказал президент.

Глава молдавского государства "выразил надежду на то, что под эгидой ОБСЕ данный процесс будет реализован в короткие сроки и с максимальной эффективностью".