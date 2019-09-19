Плахотнюк руководит вступлением Молдовы в НАТО?

С 16 по 20 сентября т.г. в учебном центре национальной армии проходят международные учения «Scutul de Foc- 2019». Как сообщило минобороны, тренинги, в которых участвует более тысячи силовиков из Республики Молдова, Румынии и США, направлены на «подготовку подразделений национальной армии (НА) Молдовы и повышение оперативной совместимости военных в странах-участницах».

Термин «оперативная совместимость» звучит довольно-таки угрожающе. Его смысл ясен: присоединяйтесь к НАТО и работайте в связке. Но разве это возможно без совместимости доктрин? Доктрина НАТО – антироссийская. Молдовы – нейтралитет.

Учения открыл командующий НА, бригадный генерал Игорь Горган, «благословивший» отработку действий целевых противотанковых ракет, бомбардировщиков, противотанковых и зенитных орудий, подготовку резервистов. Всё по плану подготовки национальной армии на 2019 год. Однако, как же соотносится это бряцание оружием в компании стран, входящих в Североатлантический альянс, с заявлениями президента Игоря Додона о нейтральном статусе Молдовы? Как понять молчание главы государства на фоне заявлений министра иностранных дел и евроинтеграции Николае Попеску о необходимости вывода российской армии из Приднестровья?

Еще недавно Игорь Додон, будучи в Брюсселе, заявил генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу, что Республика Молдова – нейтральное государство и не рассматривает возможность вступления в какой-либо военный блок, включая НАТО. Он также напомнил, что закреплённый в Конституции статус постоянного нейтралитета и взвешенная внешняя политика остаются базовыми приоритетами руководства РМ, означая неучастие в военных блоках, в том числе НАТО. Также Додон сказал, что руководство Молдовы намерено добиваться международного признания конституционного статуса постоянного нейтралитета страны. Получается, что слова у него расходятся с делами.

Напомним: отношения к НАТО – это единственный вопрос, по которому в молдавском обществе присутствует единство мнений, то есть раскола нет. Все опросы показывают: молдаване против вступления в НАТО. Последний такой опрос по заказу кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблеи СНГ в 2018 году дал такие данные: если бы состоялся референдум о вступлении в НАТО, лишь 21,5 процента граждан высказались бы положительно.

Доля противников присоединения к НАТО не растет много лет. Несмотря на это, после прихода к власти в 2009 году так называемых проевропейских альянсов Кишинёв активизировал свой план сотрудничества с Североатлантическим блоком, успел заключить множество соглашений, запустить ряд программ, открыть информационный центр и бюро по связям с НАТО. Додон не раз выступал против. Но Демпартия ушла в оппозицию, а сотрудничество с НАТО продолжается. Создаётся впечатление, что и этой сферой управляет из США поддерживаемый Вашингтоном беглый диктатор Влад Плахотнюк.

В 2018 году в рамках пилотного проекта был перевооружён один из батальонов национальной армии, в 2019-м процесс продолжается и такими темпами завершится полным перевооружением всех армейских подразделений в соответствии с требованиями НАТО.



А что же будет дальше?

Михаил БОРОДИНСКИЙ