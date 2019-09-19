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Политика
Октавиан Цыку выходит из фракции ППДП и будет баллотироваться в мэры Кишинева
19.09.2019

Минус один в парламентской фракции партии Достоинство и правда. Депутат Октавиан Цыку сообщил о намерении стать независимым. Говорит, несогласен со сговором АКУМ и социалистов, и, особенно тем, как назначаются на посты нужные люди. В пример привел все того же Владимира Цуркана и его головокружительный взлет до поста главы Конституционного суда.

"Я безгранично сожалею. Я сейчас отрезал бы себе руку только за то, что проголосовал за него в КС, поверив, что ни я, ни Домника Маноле не займут пост председателя, что это будет аполитичный человек", - заявил Цыку.

Мало того, Октавиан Цыку собирается баллотироваться на пост столичного градоначальника, то есть станет прямым конкурентом своему соратнику и главе партии Андрею Нэстасе.

Напомним, Цыку был единственным депутатом правящей коалиции, не подписавшем соглашение между АКУМ и ПСРМ. Он и нынешним подписанием недоволен - точнее, тем, что стало его фоном.


 
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