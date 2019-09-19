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Марину Таубер поместили под домашний арест на 30 суток (видео)
19.09.2019

Суд сектора Чеканы выдал ордер на домашний арест на 30 суток на имя депутата от партии "Шор" Марины Таубер. Депутат обратилась к своим сторонникам и заявила, что не собиралась бежать из страны.

"Вы знаете, что мы организуем выборы, что я несу ответственность за Оргеев. Когда я покинула парламент, уже в принципе было время бежать на эту встречу с избирателями. Оба моих паспорта, дипломатический и обычный, лежали у меня дома. Человек, который собирается бежать из страны, бежит с пустыми руками без паспортов и на каблуках?", - сказала Марина Таубер.

Сегодня Марина Таубер была доставлена в суд в сопровождении людей в масках. Депутат утверждает, что невиновна и надеется на справедливое решение судей.

В то же время сторонники партии "ШОР" вновь собрались на протест у здания суда в столичном секторе Чеканы с требованием освободить из-под стражи депутата.

Напомним, двух депутатов партии Шора задержали в понедельник на 72 часа, после того как парламент лишил их неприкосновенности. С таким запросом обратился исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу. За проголосовали 56 законодателей. В тот же день Апостолову госпитализировали в Институт скорой помощи, ей стало плохо на допросе. По словам врачей, она перенесла инсульт.


 
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