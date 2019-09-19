Додон: Жизненно важно остановить массовый исход населения из страны

Нынешняя власть должна сделать всё для того, чтобы остановить демографическую катастрофу, через которую проходит наша страна. Массовый исход населения за рубеж Игорь Додон считает одной из главных угроз для существования нашего государства. Об этом он заявил в рамках выступления на заседании парламента, передает Аif.md.

«Эта угроза исходит не извне, а внутри нашей страны, из-за многолетней безответственности провалившейся власти, которая прямым образом способствовала пропаганде этой катастрофы и не сделала ничего для того, чтобы остановить исход граждан из страны и положить конец драмам семей, которые вынуждены жить раздельно на расстоянии сотен или даже тысяч километров. Прежняя власть не сделала ничего для того, чтобы сохранить хорошую рабочую силу, интеллигентность, молодость и надежду молдаван здесь, в стране», – сказал он.

По словам главы государства, долг нынешней власти – показать, что она действительно осознает существующую опасность и ищет разумные решения для того, чтобы остановить этот крайне негативный демографический феномен.

«Все наши действия должны быть направлены на создание таких условий, чтобы граждане больше не уезжали из страны, а те, кто уехал, – вернулись домой. Сохранение целостности народа – жизненно важно. Без этого любой государственный долгосрочный проект рискует стать бесполезным. Вот почему ответственность нынешних парламента и правительства – огромная, поистине историческая, и только от вас зависит, оправдаете ли вы ожидания населения», – заявил президент.

В рамках выступления в парламенте глава государства обратился и к депутатам из оппозиции, призвав их активно участвовать в восстановлении страны.

Игорь Додон отметил, что знает многих из них и их качества, и считает, что они могли бы конструктивно поддержать процесс перезапуска государства. Президент выразил уверенность в том, что и многие депутаты ДПМ теперь чувствуют себя свободными, и призвал их воспользоваться этим, чтобы работать для людей и поддержать в парламенте проекты, разработанные в интересах граждан.

«Приглашаю вас активно участвовать в восстановлении страны. Быть может, вы испытываете негативные эмоции по отношению ко мне, к моим коллегам по ПСРМ или к блоку "АКУМ”, но время покажет, что из того, что мы сделали, было хорошо, в том числе для вас. Возможно, для того вам нужно быть искренними с самими собой, смотреть на реальность такой, какая она есть, а не такой, какой она была навязана вам, сменить жертвенность на конструктивный подход, в том числе с эффективной критикой, когда власть ошибается. Как президент я оценю этот подход и буду учитывать его всякий раз, когда он будет приводить к улучшению ситуации», – сказал Додон.

Президент также призвал власти выйти из эйфории, спуститься на землю и стать ближе к гражданам.

Новая власть обещала гражданам, что они будут жить лучше, а чтобы этого добиться, нужны функциональные институты и эффективное руководство. Нужно выйти из состояния эйфории и спуститься на землю, к той реальности, которая у нас есть, и к лучшему разрешению всех существующих вопросов. Также необходимо перестать постоянно ссылаться на проблемы, которые исходят из прошлого. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках выступления на заседании парламента.

«Мы ничем не поможем гражданам, если каждый день будем жаловаться на тяжелое наследие, оставленное бывшими правителями. Тот факт, что бывшая власть приняла много популистских мер, которые оказали негативное влияние на государственный бюджет, – это реальность, но для граждан, в том числе и для деловой среды, были и некоторые прямые выгоды, на которые мы не можем себе позволить сейчас каким-либо образом повлиять. Если мы взяли на себя ответственность за власть, это означает и ответственность за поиск решений, в том числе, для покрытия ущерба, причиненного действиями бывших властей, но эти решения не должны быть во вред гражданам», – сказал он.

Для того, чтобы власть могла привести свою повестку деятельности максимально в соответствие с ожиданиями граждан, Игорь Додон призвал руководство страны как можно чаще выезжать в территории и общаться с людьми. Президент также подчеркнул необходимость общения и с представителями бизнеса, которые также связывали ожидания с новой властью, но уже успели испытать и разочарование – в частности, из-за принятых ранее решений о повышении налогов и некоторых фискальных мер.

«В связи с этим предлагаю парламентскому большинству и правительству вместе разработать повестку приоритетов, отталкиваясь от социальных нужд граждан для того, чтобы наша работа начала приносить скорые положительные эффекты для граждан, без негативных последствий», – сказал Додон.