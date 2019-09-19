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Политика
Бывших президентов Молдовы лишат части льгот и привилегий
19.09.2019

Бывших президентов Молдовы лишат части льгот и привилегий, введенных 2016 году. Законопроект правительства получил положительное заключение парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам.

"Исключить из списка привилегий обеспечение бывших президентов рабочим кабинетом, персональным ассистентом и постоянным транспортом в течение четырех лет", - сказал Генеральный секретарь правительства Андрей Спыну.

Экс-президенты страны смогут пользоваться служебным автомобилем только по предварительному заказу. На практике это относится только к одному из бывших глав государства. У остальных истек четырехлетний срок гарантированных привилегий.

"Это положение касается только господин Тимофти", - сказал независимый депутат Александр Олейник.

Поправки призваны сократить бюджетные расходы на 500 тысяч леев в год. Закон об обеспечении деятельности Президента Республики Молдова был принят в 1997 году. Он предусматривает, что в список социальных гарантий после истечения мандата главы государства входят пенсия, бесплатная медицинская помощь, бесплатная путевка в санаторий один раз в год и автомобиль согласно лимиту, установленному правительством.


 
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