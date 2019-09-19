Стали известны победители "ТЭФИ-Содружество"

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Общество
Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" завершился в среду в молдавской столице.
В рамках церемонии закрытия фестиваля "ТЭФИ-Содружество" в среду во Дворце Республики состоялось награждение создателей сериалов, признанных лучшими.
"ТЭФИ-Содружество": вручение призов и церемония закрытия>>>
Лауреатами стали картины из России, Латвии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, Украины и Эстонии:
ТЭФИ-Содружество": вручение призов и церемония закрытия
Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" проходил в молдавской столице с 16 по 19 сентября.
В 2019 году к участию в фестивале поступило около 80 телевизионных проектов из стран СНГ и Балтии.
В Кишинев приехали представители 12 стран - Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Украины.
Что надо знать о фестивале
Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году - в год 20-летия образования СНГ. За все время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.
В рамках мероприятий фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения. Обмен мнениями, открытый творческий диалог – все это вызывает живой отклик участников. На торжественной церемонии закрытия подводятся итоги фестиваля, вручаются специальные награды
Международное информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером в Молдове.
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