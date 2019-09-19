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Общество
Стали известны победители "ТЭФИ-Содружество"
19.09.2019

Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" завершился в среду в молдавской столице.

В рамках церемонии закрытия фестиваля "ТЭФИ-Содружество" в среду во Дворце Республики состоялось награждение создателей сериалов, признанных лучшими.

"ТЭФИ-Содружество": вручение призов и церемония закрытия>>>

Лауреатами стали картины из России, Латвии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, Украины и Эстонии:

  • Сериал "Все по-новому" (Компания "Platforma", Телеканал TV3 Latvia). 
  • Сериал "АВТОШКОЛА" (РУП "Национальная киностудия Беларусьфильм" и ООО "СИНЕТЕХНО". Телеканал "ОНТ").
  • Сериал "Превыше чести" (Армения TV).
  • Сериал "Шестой пост" (Акционерное общество "Агентство "Хабар", Казахстан).
  • Сериал "Ни шагу назад" (ПрАТ "Телеканал "Интер", Украина).
  • Сериал "Увядшие цветы" (Общественное телевидение Азербайджана).
  • Сериалы "Домашний арест" (ComedyClubProduction, Телеканал ТНТ-Premier), "Обычная женщина" (Телеканал ТВ3).
  • Сериал "Саодат" (ГУП "O’zbektelefilm" Телерадиоканал "Yoshlar", Узбекистан).
  • Сериал "LASNAГОРСК" (KinokubrikProduction, Телеканал ETV+, Эстония).

ТЭФИ-Содружество": вручение призов и церемония закрытия

Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" проходил в молдавской столице с 16 по 19 сентября.

В 2019 году к участию в фестивале поступило около 80 телевизионных проектов из стран СНГ и Балтии. 

В Кишинев приехали представители 12 стран - Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Украины.

Что надо знать о фестивале

Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году - в год 20-летия образования СНГ. За все время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.

В рамках мероприятий фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения. Обмен мнениями, открытый творческий диалог – все это вызывает живой отклик участников. На торжественной церемонии закрытия подводятся итоги фестиваля, вручаются специальные награды

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером в Молдове.


 
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