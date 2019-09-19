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"У вас нет демократии? Тогда мы идем к вам!": Из уст вице-президента США в адрес Молдовы эта фраза не выглядит миротворческой
19.09.2019

Политологи в растерянности, не понимая, что это может означать на самом деле.

Вице-президент США Майк Пенс встретился в среду в Вашингтоне с премьер-министром Молдавии Майей Санду и обсудил вопросы развития двусторонних отношений, пообещав Молдавии поддержку в "построении демократии", сообщает пресс-служба вице-президента.

"Лидеры обсудили пути повышения экономического развития и энергетической безопасности республики Молдова. Вице-президент вновь заявил о полной и неизменной поддержке Соединенными Штатами нового правительства республики Молдова и выразил надежду, что оно и впредь будет привержено продолжению реформ… Вице-президент подчеркнул, что США поддерживают молдавский народ в его усилиях по построению более процветающего и демократического будущего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реформы в Молдавии должны включать "своевременное назначение" независимого генерального прокурора, принятие законодательства для обеспечения независимости государственных учреждений, принятие решительных мер по борьбе с коррупцией и проведение свободных и справедливых местных выборов в октябре 2019 года.

Санду была назначена на пост главы правительства Молдавии 8 июня, и это ее первый визит в этом качестве в США.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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