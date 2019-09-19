Ответ дан. Кому принадлежали конфискованные вчера 11 роскошных автомобилей и 364 млн леев?

Национальный центр по борьбе с коррупцией вчера конфисковал 11 автомобилей класса люкс и 364 миллионов леев.

«Блокнот Молдовы» писал о том, что часть автомобилей - бронированные, то есть речь идет о весьма влиятельной персоне. Среди марок изъятых авто - Mercedes, Maybach, Bentley и Toyota.

Как сообщалось, конфискация имущества прошла по законной процедуре у владельца, напрямую замешанного в банковском мошенничестве и известной краже миллиарда.

Из неподтвержденных источников поступила Mold-Street информация, что 11 роскошных автомобилей и 364 миллионов леев были конфискованы у компаний, принадлежащих группе Шор.

Печально известный бизнесмен Илан Шор сумел беспрепятственно покинуть Молдову сразу после падения правительства Демпартии через международный аэропорт Кишинева. Сейчас нарушения, связанные с деятельностью сотрудников Пограничной полиции, расследуются прокуратурой.

И пока Илан Шор наслаждается свободой на территории Израиля, избежав ареста, еврейская община Молдовы серьезно обеспокоена той волной ненависти и антисемитизма, которую сумел разбудить обогатившийся мошенническим образом бизнесмен.

Продажа концессии Международного аэропорта представителю семьи Ротшильдов, которую Шор сумел провернуть даже после бегства, также не добавила евреям популярности.

Теперь граждане задаются вопросом, сможет ли известная певица Жасмин отправить их общую с Шором дочь в престижное учебное заведение, обучение в котором обходится в 1,5 миллиона рублей в год после конфискации 11 люксовых автомобилей и 364 млн леев?