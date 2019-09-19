Судьба двух депутатов может сегодня резко измениться

Депутатов Чеботаря и Жардана могут задержать в четверг.

И.о. генпрокурора Молдовы Думитру Робу подал представление о снятии депутатского иммунитета с парламентариев Владимира Чеботаря (Демократическая партия) и Петру Жардана (партия "ШОР").

Напомним, что Чеботарь является кандидатом от Демпартии на пост примара Кишинева.

Ранее аккурат после снятия депутатской неприкосновенности были задержаны однопартийцы Жардана Марина Таубер и Регина Апостолова. В среду Таубер отпустили под домашний арест на 30 суток. Апостолова находится в больнице, сообщается, что она перенесла инсульт.

К даче показаний по тому же вопросу, что и Таубер с Апостоловой, был привлечен и руководитель информационного агентства и радио Sputnik Молдова Владимир Новосадюк, который теперь находится под подпиской о невыезде.