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Политика
Судьба двух депутатов может сегодня резко измениться
19.09.2019

Депутатов Чеботаря и Жардана могут задержать в четверг.

И.о. генпрокурора Молдовы Думитру Робу подал представление о снятии депутатского иммунитета с парламентариев Владимира Чеботаря (Демократическая партия) и Петру Жардана (партия "ШОР").

Напомним, что Чеботарь является кандидатом от Демпартии на пост примара Кишинева.

Ранее аккурат после снятия депутатской неприкосновенности были задержаны однопартийцы Жардана Марина Таубер и Регина Апостолова. В среду Таубер отпустили под домашний арест на 30 суток. Апостолова находится в больнице, сообщается, что она перенесла инсульт.

К даче показаний по тому же вопросу, что и Таубер с Апостоловой, был привлечен и руководитель информационного агентства и радио Sputnik Молдова Владимир Новосадюк, который теперь находится под подпиской о невыезде.


 
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