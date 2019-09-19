Чудовищная статистика - за 20 лет число инсультников в Молдове увеличилось более чем втрое

В Молдове стартует Национальная программа по борьбе с инсультом, его упреждению и минимизацией последствий.

Целью программы станет реформирование системы здравоохранения и санитарное информирование граждан. Помимо этого, планируется создание специализированной сети медицинских отделений по оказанию помощи тем, кто перенес инсульт.

В Кишиневе проходит конференция под эгидой Ассоциации инсульта Молдовы, в которой участвуют известные врачи из более чем 30 стран.

Конференцию посетил президент Молдовы Игорь Додон, который заверил участников о полной поддержке Национальной программы по борьбе с инсультом, его упреждению и минимизацией последствий.

Председатель Ассоциации инсульта Молдовы Станислав Гроппа настаивает, что инсульт должен стать приоритетом для всех – и врачей, и властей, и граждан.

- В Республике Молдова каждый час у одного гражданина происходит инсульт и каждые полтора часа кто-то умирает. Если взять на глобальном уровне, каждую секунду у кого-то происходит инсульт, а каждую минуту десять человек умирают. Это эпидемия, и ее нужно остановить. Только вместе у нас будет возможность встать на путь решения этой проблемы — заявил академик Станислав Гроппа.

- Инсульт — это предотвратимое заболевание, и мы можем бороться вместе, чтобы уменьшить это бремя, как на уровне страны, так и во всем мире, — утверждает участник конференции вице-президент Всемирной организации инсульта, профессор неврологии из Израиля Натан Борнштейн.

Руководитель исследовательской программы по инсульту из Чехии Роберт Микулик, который уже долгие годы изучает инсульт, говорит, что могут быть предприняты эффективные меры даже при отсутствии суперсовременного оборудования в больницах.

- Когда я начинал заниматься медициной, не было лечения для инсульта, ни одного общества, посвященного этой болезни, ни международного сотрудничества. Не было ни учебников, ни показателей качества, но за последние 20 лет была проведена работа и, шаг за шагом, практически вся система была изменена. Несмотря на то, что некоторые больницы не выглядят так, как в США, цель состоит в том, чтобы совершенствовать центры, которые оказывают помощь пациентам с инсультом, - поделился своим мнением профессор чешского университета Роберт Микулик.

Директор Районной больницы Единец Анатол Гуцу отметил, что в Молдове лечение инсульта все еще делается устаревшим методом. По его мнению, крайне необходимо использование тромболиза, что позволило бы уменьшить инвалидность у пациентов, способствовало бы снижению смертности.

Необходимы инвестиции для оснащения аппаратами, компьютерной томографией. Также необходимы лекарства, такие как тромболизис, врачи скорой помощи действовали бы немедленно, увеличивая шансы пациентов на выздоровление после инсульта.

В Республике Молдова в 1995 году на учете находилась 21 тыс. человек, перенесших инсульт, а в 2018 году было уже 78 тыс. человек, передает IPN.