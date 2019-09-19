Что Майя Санду попросила в Вашингтоне

Премьер Майя Санду, находящаяся в Вашингтоне, обратилась с просьбой о дальнейшей поддержке Республики Молдова, а также о принятии Конгрессом США соответствующей двусторонней резолюции „в поддержку демократической трансформации Молдовы”. Просьба была озвучена на встрече с конгрессменами Питом Олсоном и Дэвидом Прайсом, сопредседателями Группы политической поддержки Республики Молдова в Конгрессе США, передаёт IPN.

Согласно пресс-релизу правительства, Майя Санду попросила Соединённые Штаты о поддержке в расследовании банковского мошенничества и о поддержке независимых средств массовой информации в Молдове.

Премьер заверила в том, что молдавское правительство полно решимости восстановить демократию в стране: „правительство обязалось демонтировать систему, созданную прежним режимом, бороться с коррупцией на всех уровнях и по-настоящему реформировать юстицию. Люди должны знать, что правосудие восторжествует”.

Официальные лица обсудили и территориальные проблемы Республики Молдова. В этой связи премьер-министр высоко оценила неизменную поддержку Соединёнными Штатами требований о выводе российских войск с территории Республики Молдова.

„Пока политическое решение приднестровской проблемы отсутствует, но мы не согласимся на решение, которое оставит Молдову в „серой зоне”. Мы хотим иметь возможность продолжить западный курс, без какого-либо вмешательства”, - заявила Майя Санду.

Конгрессмен Дэвид Прайс заявил, что Соединённые Штаты Америки продолжат поддерживать Молдову, и она должна показать, что достигла заметных успехов в деле демократизации, а октябрьские местные выборы в должны стать свободными и честными.