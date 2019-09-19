Депутата-демократа Владимира Чеботаря лишили парламентского иммунитета. Такое решение приняли на сегодняшнем заседании парламента большинство депутатов законодательного органа.”За” проголосовали 53 депутата.

Демократы в знак протеста покинули зал заседаний.

Временный генпрокурор Думитру Робу с трибуны парламента заявил: “Владимир Чеботарь в 2013 году, в интересах организованной преступной группы, непосредственно содействовал приватизации Кишиневского аэропорта организацией, связанной с этой преступной группой».

19 сентября на заседании парламента спикер парламента Зинаида Гречаный сообщила, что от временного генпрокурора Думитру Робу поступило два запроса. Гособвинитель потребовал лишить иммунитета демократа Владимира Чеботаря и депутат от партии «Шор» Петра Жардана. Парламентская комиссия по назначения и иммунитету большинством голосов проголосовала за лишение иммунитета Чеботаря.

По поводу Жардана комиссия решила рассмотреть вопрос о снятии с него неприкосновенности завтра, так как его не было на заседании. Сам Жардан сообщил для TV8, что он сейчас находится в командировке в Румынии и вернется в страну на следующей неделе.

В понедельник, 16 сентября, законодатели проголосовали за снятие иммунитета с двух депутатов фракции партии «Шор»: Марины Таубер и Регины Апостоловой. 18 сентября Таубер перевели под домашний арест на 30 дней. Апостолова после общения с прокурорами попала в больницу. Сколько она пробудет там, пока не известно. Их обвиняют в причастности к банковскому мошенничеству.

15 августа депутаты лишили иммунитета Илана Шора. С соответствующим требованием к законодателям также обратился Робу. Бизнесмен Шор, по данным молдавского Интерпола, находится в настоящее время в Израиле.