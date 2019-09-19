Врио генпрокурора Думитру Робу заявил, что Чеботарь не будет задержан (Видео)

Временный генпрокурор Думитру Робу по окончанию заседания парламента заявил, что демократ Владимир Чеботарь не будет задержан после снятия с него иммунитета.

Напомним, сегодня депутата-демократа Владимира Чеботаря лишили парламентского иммунитета. ”За” проголосовали 53 депутата.

Демократы в знак протеста покинули зал заседаний.

Временный генпрокурор Думитру Робу с трибуны парламента заявил что “Чеботарь в 2013 году, в интересах организованной преступной группы, непосредственно содействовал приватизации Кишиневского аэропорта организацией, связанной с этой преступной группой”.

По поводу депутата партии “Шор” Петру Жардана, Робу подтвердил, что решение вопроса о снятии с него неприкосновенности будет принято завтра, так как его не было на заседании. Сам Жардан сообщил для TV8, что он сейчас находится в командировке в Румынии и вернется в страну на следующей неделе.

“Если он не приедет в страну, мы предпримем все необходимые действия в его отсутствие”, – сказал Робу, отказавшись от дальнейших комментариев.