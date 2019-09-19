Четырехлапая Мэри обнаружила крупную контрабанду табачных изделий (Видео)

"Сотрудник" Леушенской таможни ищейка Мэри обнаружила крупную партию контрабандных табачных изделий.

44 тыс. сигарет были спрятаны в тайниках рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Кишинев-Тимишоара.

Четырехлапая Мэри оповестила своего инструктора, что в резервуаре автобуса находится что-то подозрительное. В результате обыска в стенках резервуара автобуса марки Neoplan была обнаружена крупная партия сигарет с акцизными марками Республики Молдова.

Контрабандный товар и транспортное средство арестованы, выясняются все детали инцидента для последующего привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Ранее «Блокнот Молдовы» опубликовал обширный материал о том, что на КПП Джурджулешты трудится собака ищейка Неро, которого считают грозой табачных контрабандистов. За свою недолгую карьеру он уже обнаружил контрабанду табачных изделий на сумму, превышающую один миллион леев.

На сегодняшний день руководство Пограничной полиции Республики Молдова присудило Неро высшее звание, которого может добиться служебная собака – «Мастер». Это сравнимо со званием генерала в армии. О Неро наслышаны все, кто причастен к работе на приграничных и таможенных постах Молдовы и даже в Румынии.