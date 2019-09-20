Додон: Появились новые возможности для развития двусторонних отношений с Россией

Президент Игорь Додон считает, что за прошедший год появились новые возможности для развития двусторонних отношений с Россией. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил на состоявшейся в четверг встрече с советником губернатора Санкт-Петербурга Сергеем Мовчаном, который приехал в Кишинев во главе делегации города для участия во втором молдо-российском экономическом форуме.

На своей странице в Facebook Додон сообщил, что "приветствовал российского гостя и передал поздравление губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, который вступил в должность 18 сентября".

"В свою очередь, Сергей Мовчан от имени градоначальника Северной столицы России поздравил меня и весь народ Молдовы с мирной передачей власти и стабилизацией обстановки в стране", - отметил президент.

По его словам, в ходе встречи обсудили развитие двусторонних проектов по сотрудничеству между Санкт-Петербургом и регионами Молдовы, прежде всего с Гагаузской автономией.

"Это уже второй молдо-российский экономический форум. За год очень многое изменилось. В Молдове сменилась власть. Открылись новые возможности для развития двусторонних отношений между нашими странами, в том числе - между регионами Молдовы и России", - сообщил Додон.

Он напомнил, что в форуме примут участие около 1000 представителей молдавского и российского бизнеса. Ожидается также прибытие специального представителя президента РФ Дмитрия Козака и руководителей ряда российских регионов. В четверг приехавшие в Молдову гости посещают ряд молдавских предприятий, а в пятницу пройдут пленарные заседания форума.