Советник президента США Иванка Трамп считает борьбу с коррупцией приоритетной задачей властей Молдовы в деле привлечения инвестиций и создания рабочих мест. Как сообщила агентству "ИНФОТАГ" пресс-служба правительства, об этом она заявила на встрече с премьер-министром РМ Майей Санду.

"США будут и впредь поддерживать Молдову в проведении демократических реформ, в разработке программ по расширению прав и возможностей женщин, а также в обеспечении равных возможностей для поощрения женщин к участию в бизнесе ", - сказала советник.

Она также призвал правительство РМ провести реформы, направленные на модернизацию страны и повышение качества жизни граждан.

Премьер проинформировала об усилиях правительства по реформированию системы правосудия, в том числе о борьбе с коррупцией и попросила поддержки у администрации президента США в укреплении демократических институтов в РМ.

"Молдова - страна, которая борется за новое демократическое начало. Мы хотим создать сильные и функциональные институты, и стремимся восстановить доверие граждан к государству и их будущему на Родине", - сказала она.